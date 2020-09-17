РИАМО - 17 сен. Автобусы «Мострансавто» перевезут более 1,8 тысячи учеников подмосковных школ и сопровождающих их лиц на сборы по военно-патриотическому воспитанию, которые состоятся в парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот», говорится в сообщении пресс-службы компании-перевозчика.

«Транспортную работу 18, 23 и 27 сентября выполнят 42 комфортабельных автобуса большого класса из семи филиалов компании, в том числе МАП №11 города Балашиха, МАП №10 города Королев, МАП №5 города Подольск, МАП №1 города Люберцы», – говорится в сообщении.

«Мострансавто» транспортирует школьников из Одинцова, Химок, Мытищ, Красногорска и других городов Московской области до места проведения мероприятия и обратно.

С 1 сентября автобусы «Мострансавто» начали перевозить пассажиров в парк «Патриот». Для этого были внесены изменения в схему маршрута №60к станция Голицыно – станция Селятино. Жители и гости Московской области могут добраться до парка на автобусах малого класса, которые ежедневно выполняют пять рейсов в 8:15, 10:15, 13:05, 16:00 и 18:15 от железнодорожной станции Селятино. В автобусах пассажирам необходимо пользоваться защитными масками или респираторами.