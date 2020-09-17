РИАМО - 17 сен. 23 сентября подмосковный музей «Новый Иерусалим» представит выставку «Возвращение в усадьбу», которая продемонстрирует разнообразные усадебные коллекции – живопись, графику, декоративно-прикладное искусство, архивные материалы – всего более 400 предметов из собственного собрания и частных коллекций, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Возвращение в усадьбу» – это пример преемственности культурной политики Московской области. Усадебная культура постоянно в поле зрения историков, краеведов и музейного сообщества региона. Хранители усадеб представляли коллекции на самых престижных российских и зарубежных выставках и салонах. Уверена, что новая выставка принесет нам новые открытия в истории и культуре Московской области», – сказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

В результате работы нескольких поколений музейщиков «Новый Иерусалим» обладает крупнейшей и самой разнообразной коллекцией артефактов из подмосковных усадеб, выступая, по сути, хранителем усадебного прошлого региона.

Задача проекта – обратиться к культурному наследию усадеб как к феномену, который смогли сохранить благодаря музеям, приоткрыть завесу над событиями послереволюционных лет и отдать должное тем, кто это наследие сберег.

Усадебная тема стала лейтмотивом еще одного события, приуроченного к 100-летию музея – третьего музыкального фестиваля «Лето. Музыка. Музей», который пройдет с 23 по 27 сентября на открытой площадке перед музеем.

Выставка «Возвращение в усадьбу» продлится до 30 мая 2021 года и будет сопровождаться обширной дополнительной культурной и образовательной программой.