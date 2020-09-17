РИАМО - 17 сен. Главам столичных предприятий стоит по возможности продлить удаленный режим работы для своих сотрудников, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я бы рекомендовал всем руководителям предприятий вне зависимости от формы организации, если можно, <...> продолжать организовывать дистанционную работу», - рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр добавил, что чем больше людей будут находиться на дистанционной работе, тем меньше будет передвижений по городу и контактов между людьми. Это поможет стабилизировать ситуацию с распространением Covid-19.

Ранее Собянин сообщил, что в столице не будут вводить ограничения, в случае второй волны распространения коронавируса.

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17 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали возвращение к режиму самоизоляции. Он отметил, что во время основной фазы борьбы с коронавирусом во всех регионах страны заблаговременно приняли необходимые меры и мобилизировали систему здравоохранения.

- За сутки в России зарегистрировали 5762 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 177 больных. В Москве - 730.

- В Москве скончались девять пациентов с Covid‑19. Общее число погибших достигло 5025 человек.