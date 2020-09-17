РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 сен. В Щелкове проходит финал юбилейного 15 сезона общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу», финальный матч состоится 18 сентября, сообщается на сайте министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальном матче встретятся учащиеся школы №4 из Челябинской области и ученики Карланюртовской школы из Дагестана.

Проект «Мини-футбол – в школу» является одним из наиболее массовых событий для школьников в России. Ежегодно он объединяет более 1,4 миллиона детей. Это отличная возможность для каждого юного футболиста проявить себя, противопоставить свой талант мастерству соперников из других регионов со всей страны. Подмосковье, где футбол очень популярен, принимает финал юбилейного сезона», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Участие в финале этого сезона проекта «Мини-футбол – в школу» принимали лучшие школьные команды мальчиков 2006-2007, 2008-2009 годов рождения и девочек 2008-2009 годов рождения со всей России.