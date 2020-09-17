РИАМО - 17 сен. В Москве в настоящее время закуплены трехкомпонентная и четырехкомпонентная вакцины отечественного производства от гриппа, сообщила руководитель столичного Роспотребнадзора Елена Андреева.

«Самое же главное нам всегда понимать, какое количество мы должны закупить для того, чтобы у нас была иммунная прослойка в городе. Для того, чтобы мы встретили тот ожидаемый подъем заболеваемости, который мы прогнозируем где-то в ноябре, с уже определенным иммунитетом», - сказала Андреева в эфире телеканала «Москва 24».

Она добавила, что вакцины доступны в мобильных прививочных пунктах, которые стали очень популярны среди москвичей. На сегодняшний день в столице работает 45 таких пунктов.

Андреева также напомнила, что прививку от гриппа можно поставить и в городских поликлиниках.