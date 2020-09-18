РИАМО - 18 сен. Движение транспорта ограничат в пятницу и субботу в столице на участке Болотной набережной от Фалеевского переулка до улицы Серафимовича, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

В пятницу с 20:00 до 23:59 закроют для движения на этом участке одну полосу. А в субботу с 00:01 до 23:59 движение будет полностью перекрыто.

Кроме того, в субботу с 06:00 до 20:00 на Болотной набережной в районе владения 10-18 будет запрещена парковка.

Движение ограничат из-за проведение фестиваля «Московская акватория», который впервые пройдет в столице 19 сентября. В рамках этого спортивного праздника на Водоотводном канале состоятся выступления сапсерферов.