РИАМО - 17 сен. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили соблюдение санитарных требований в торгово-развлекательном комплексе «Вегас-2», который находится на улице Международной в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На данный момент объект эксплуатируется. При входе в здание у сотрудников проверяют температуру и заносят данные в специальный журнал.

«Также все работники ТРК обеспечены масками и перчатками. В здании установлены дозаторы с дезинфицирующим средством и ионизаторы воздуха», - говорится в сообщении.

На полу в торговых залах нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. В здании торгово-развлекательного комплекса регулярно проводится дезинфекция помещений.