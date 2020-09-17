РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. Сотрудники ГИБДД Подольска во время рейда «Детское кресло» выявили водителя, нарушившего правила перевозки детей, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск Игорь Русаков.

«В четверг, 17 сентября, отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». За время работы сотрудниками ОГИБДД был выявлен один водитель, нарушивший требования к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения. За данное нарушение ему грозит наложение административного штрафа в размере 3 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Маленькие пассажиры – это одни из самых уязвимых участников дорожного движения. Штатные системы безопасности автомобиля не рассчитаны на их защиту. Поэтому при перевозке детей необходимо использовать детские удерживающие устройства, соответствующие возрасту, росту и весу ребенка.