РИАМО - 17 сен. Эпидемиологическая ситуация в столице, связанная с гриппом, находится под контролем, и показатели в этом году лучше, чем в 2019 году, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

«Судя по тому, как у нас развивается ситуация сегодня, мы не видим никаких опасностей какой-то резкой ситуации, которая будет как-то развиваться очень стремительно. Потому что, например, даже по сегодняшним цифрам, которые у нас на середину сентября, мы ниже порогов всех по совокупному населению на 67,5% и мы ниже (эпидпорога – ред.), чем в аналогичный период прошлого года, на 40%», - сказала Андреева в эфире телеканала «Москва 24».

Она отметила, что, даже несмотря на то, что люди вернулись из отпусков, в учебных заведениях начались занятия, эпидемиологическая ситуация в городе не ухудшилась. ​

В Москве проходит масштабная вакцинация от гриппа. На данный момент прививку сделали более миллиона жителей столицы.