РИАМО - 17 сен. Ежедневно 66 тысяч человек проходят в столице ПЦР-тесты на коронавирус, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

«Если мы прошлые периоды в день проводили около 40 тысяч (тестирований на Covid-19 - ред.) <...>, то сейчас объем ПЦР-тестирований достиг 66 тысяч. Люди возвращаются из отпусков. Им просто положено пройти тесты», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр добавил, что осенью 2 миллиона человек пошли в детские сады, школы, колледжи и вузы. Кроме того, сотни тысяч людей вернулись из отпусков.

«Мы смотрим внимательно, чтобы процент выявляемости был стабильным. Врачи говорят, что если процент выявляемости больных от количества тестов составляет где-то до 3%, то это нормальная ситуация. В Москве она стабильная. Где-то около 1,5%. <...> Но абсолютно понятно, что успокаиваться нельзя», — подчеркнул Собянин.

Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,26%. Общее число случаев инфицирования в городе достигло 274 003.

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