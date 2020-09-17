РИАМО - 17 сен. Порядка 1 тысячи сотрудников «Мосводостока» вышли на улицы столицы и выполняют работы по эффективному пропуску воды в решетки дождеприемников, сообщил РИАМО представитель пресс-службы организации.

«Все коммунальные службы города в полной готовности, в том числе более 300 аварийных бригад и 270 единиц техники ГУП «Мосводосток». Порядка 1 тысячи сотрудников предприятия выполняют на улицах города работы по эффективному пропуску воды в дождеприемные решетки», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в проблемных местах – на вылетных магистралях и остановках общественного транспорта тоже организовано дежурство бригад.

Более того, для быстрой ликвидации скоплений воды используется специализированная откачивающая техника.

«Перед выпадением осадков специалисты ГУП «Мосводосток» проверили все коммуникации ливневой канализации, а также провели необходимые работы по очистке от листвы, мусора и веток дождеприемных решеток и колодцев. Городская система водоотведения готова к приему сильных потоков воды», - заключил собеседник агентства.

Москвичей попросили без необходимости не выходить на улицу, а если придется это сделать, то быть внимательнее и соблюдать правила безопасности.