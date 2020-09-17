РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 сен. Сотрудников предприятий подмосковных Котельников призвали сделать прививку от гриппа, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«16 сентября 74 сотрудника предприятия «Дубль В» сделали свой выбор за прививку. Предлагаем всем присоединиться!» - говорится в сообщении.

Для того, чтобы организовать выезд бригады из поликлиники на предприятие, в первую очередь необходимо направить письмо со списком сотрудников, желающих пройти вакцинацию на почту: msb-kotelniki@mail.ru, не забыв указать контакты для обратной связи.

По вопросам вакцинации на предприятиях можно обратиться в управление экономического развития администрации Котельников по телефону: 8(495)559-73-52.