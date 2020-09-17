РИАМО - 17 сен. В Подмосковье из-за сильного ветра упали 19 деревьев в десяти городских округах, сообщил в четверг РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«По состоянию на 18:00 четверга, произошло падение 19 деревьев на территории десяти городских округов. Повреждено семь легковых автомобилей и одна автобусная остановка», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что из-за непогоды также пострадали три человека. Их доставили в центральные районные больницы.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы и Подмосковья о штормовых порывах ветра до 20 метров в секунду, грозе и ливне до конца дня. Граждан призвали не укрываться рядом с деревьями и шаткими конструкциями.