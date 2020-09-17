РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 сен. Жители Котельников смогут поучаствовать в акции «Наш лес. Посади свое дерево» 19 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«19 сентября в городе пройдет акция программы губернатора Московской области «Наш лес. Посади свое дерево», которая состоится в рамках Всероссийской кампании «Сохраним лес». В Котельниках главной площадкой станет Кузьминский лес, в 10:30 состоится встреча у главного входа на улице Строителей, дом №5», - говорится в сообщении.

Весь необходимый инвентарь будет предоставлен.