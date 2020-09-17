РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 сен. Работу учреждений культуры подмосковных Люберец жители смогут оценить на специальном сайте, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Оценить работу учреждений культуры жители городского округа Люберцы могут на сайте: bus.gov.ru. Такая возможность доступна для люберчан в любое удобное время. Единственное условие - авторизация на сайте через портал «Госуслуги», - говорится в сообщении.

После успешной авторизации в окно поиска нужно ввести название учреждения и нажать кнопку «Найти». Из перечня организаций выбрать ту, которая интересует и нажать на ее наименование дважды. Пользователь войдет на страницу с информацией об учреждении и сможет оценить его работу, ответив на предлагаемые вопросы.

Такая обратная связь поможет повысить качество предоставляемых услуг.