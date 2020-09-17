РИАМО - 17 сен. Во Дворце культуры имени Воровского в Раменском прошла церемония торжественного вручения журналистской премии имени Виктора Мельникова, на мероприятии наградили региональных журналистов в номинациях «Журналистика», «Развитие СМИ» и «Общественная деятельность», передает корреспондент РИАМО.

В мероприятии приняли участие председатель союза журналистов Московской области Наталья Чернышова и заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Подмосковья Елена Чернова.

«Мы уже в десятый раз подводим своеобразные итоги нашей профессиональной деятельности. Премия основана нами не только в память о нашем коллеге Викторе Мельникове, но и для того, чтобы мы могли поддержать тех журналистов, которые сохраняют традиционные ценности отечественной журналистики», - сказала Чернышова.

Чернова добавила, что региональные журналисты пишут летопись и историю родного края.

«И этот год, в который отмечаем 10-летие этой премии, он войдет в историю как год небывалый. Прежде всего, пандемией. И в течение двух месяцев журналисты взяли на себя очень важную миссию, фактически они стали буфером между людьми, которым нужна была помощь, и врачами», - отметила Чернова.

Лауреатами премии в номинации «Журналистика» стали корреспондент газеты «Калининградская правда» из Королева Дарья Титоренко, корреспондент домодедовской газеты «Призыв» Евгения Тюпышева и редактор газеты «Молва» из Электростали Наталья Лыжнева.

Премии в номинации «Легенда журналистики» получили кандидат филологических наук, специалист пресс-службы администрации Раменского городского округа Наталья Кашаева, педагог, общественный деятель Алла Белова и журналист, писатель Вера Кузьминых.

В номинации «Развитие СМИ» лауреатами стали заведующая отделом радиовещания Подольского медиацентра Наталья Роман, заместитель директора, главного редактора Раменского информационного агентства Ольга Чихачева и главный редактор журнала «Деловой округ. Восток» Юрий Ластов.

Клуб православных журналистов из города Чехова стал лауреатом премии в номинации «Общественная деятельность», кроме того, премию в этой номинации получил директор телекомпании «Комсет» Александр Сухачев.

Премия в номинации «Успешный дебют» досталась автору проекта «Дно» из Орехово-Зуева Максиму Кирюнину. Данный проект позволяет жителям Орехово-Зуева оперативно узнавать информацию о ситуациях на дороге.

Ежегодная премия учреждена в память о Викторе Мельникове, который внес большой вклад в развитие журналистского сообщества как в Раменском районе, так и во всей Московской области. Мельников возглавлял пресс-службу Раменского района, был главным редактором газеты «Родник», занимал должности главы городского поселения Раменское и председателя городского совета депутатов. Журналист скончался на 54-м году жизни 24 ноября 2010 года.