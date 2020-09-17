РИАМО - 17 сен. Федеральные каналы, которые вещают на столицу, прервали прямой эфир, чтобы оповестить горожан о штормовом предупреждении, сообщает Газета.ru.
«Кроме того, в южном административном округе столицы для оповещения о чрезвычайной ситуации сработали сирены. Москвичей попросили укрыться в капитальных зданиях и не выходить на улицу», — говорится в сообщении.
Мегаполис накрыл сильнейший дождь. Порывы ветра во время ливня усиливаются до 25 метров в секунду.
В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Супермен или Выживший: кто вы во время природного апокалипсиса?
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Ураганы и «ветхозаветные» потопы испытывают москвичей на прочность. Пройдите тест и узнайте, каковы ваши шансы выжить в случае погодного апокалипсиса.
Ромашка – лучшее средство от воспаления, которое и происходит при обморожении. Большую ложку цветов ромашки заваривали стаканом воды и настаивали в течение 60 минут, а затем делали из этого отвара примочки.
шли к бабке-повитухе
Ромашка – лучшее средство от воспаления, которое и происходит при обморожении. Большую ложку цветов ромашки заваривали стаканом воды и настаивали в течение 60 минут, а затем делали из этого отвара примочки.
мазались медом диких пчел
Ромашка – лучшее средство от воспаления, которое и происходит при обморожении. Большую ложку цветов ромашки заваривали стаканом воды и настаивали в течение 60 минут, а затем делали из этого отвара примочки.
делали примочки из ромашки
Ромашка – лучшее средство от воспаления, которое и происходит при обморожении. Большую ложку цветов ромашки заваривали стаканом воды и настаивали в течение 60 минут, а затем делали из этого отвара примочки.
Супермен или Выживший: кто вы во время природного апокалипсиса? (10/0)
шахматы, бильярд, иногда велосипед или тренировка в зале - я интеллектуал и немного лентяй
роупджампинг, стритрейсинг, прыжки с парашютом - я люблю адреналин
альпинизм, сноубординг, серфинг - я экстремал
байдарки, спортивное ориентирование, скалолазание - я заядлый турист-походник
Супермен
Вы могли бы стать звездой телешоу «Выжить любой ценой», как британская звезда Беар Гриллс, и готовы к практически любым испытаниям, как российский экстремал-телеведущий Тимофей Баженов: на воде, на суше, в лесной чаще и т. п. При любых погодных катаклизмах вы не только выживете, но и спасете от коллапса планету. По крайней мере, ваши близкие точно могут рассчитывать на вашу помощь и навыки выживания.
Мда... Скорее всего, ваша роль в этом мире – пожертвовать собой ради человечества? Тогда все в порядке, к этой почетной миссии вы уже готовы. Если же вы надеетесь выжить при апокалипсисе, не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности.
Похоже, в случае апокалипсиса у вас есть все шансы увидеть планету после конца света и поработать над восстановлением человеческой популяции. Возможно, вы даже пытались повторить опыт героя Леонардо ди Каприо – и в случае необходимости сразитесь не только с медведем гризли, но и с природной стихией. А пока Армагеддон не наступил, может быть, вам стоит открыть школу выживания и передавать свой опыт ученикам. Наверняка найдутся желающие за это платить.
Вы, как герой фильма «Мачо и Ботан» Мортон Шмидт (Ботан), явно не спец по выживанию. Хотя ваших навыков может не хватить, чтобы выйти сухим из мирового потопа, природная любознательность и неутомимый нрав наверняка вынесут вас к спасительному берегу. Главное – выбрать надежного проводника, который поможет в трудную минуту. Но помните, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих, и вам повезет, если вы выживете.
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