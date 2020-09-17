РИАМО - 17 сен. Федеральные каналы, которые вещают на столицу, прервали прямой эфир, чтобы оповестить горожан о штормовом предупреждении, сообщает Газета.ru.

«Кроме того, в южном административном округе столицы для оповещения о чрезвычайной ситуации сработали сирены. Москвичей попросили укрыться в капитальных зданиях и не выходить на улицу», — говорится в сообщении.

Мегаполис накрыл сильнейший дождь. Порывы ветра во время ливня усиливаются до 25 метров в секунду.

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.​

Супермен или Выживший: кто вы во время природного апокалипсиса? 12 вопросов | Пройден 2664 раза Ураганы и «ветхозаветные» потопы испытывают москвичей на прочность. Пройдите тест и узнайте, каковы ваши шансы выжить в случае погодного апокалипсиса. Начать тест

Супермен или Выживший: кто вы во время природного апокалипсиса? (1/0) Какое увлечение может пригодиться при пожаре в доме: Фото pixabay.com © Вам пригодится земля из горшков с цветами. Ею можно засыпать огонь, если, например, загорелся электроприбор. разведение цветов Вам пригодится земля из горшков с цветами. Ею можно засыпать огонь, если, например, загорелся электроприбор. кулинарные навыки Вам пригодится земля из горшков с цветами. Ею можно засыпать огонь, если, например, загорелся электроприбор. народная медицина Вам пригодится земля из горшков с цветами. Ею можно засыпать огонь, если, например, загорелся электроприбор. выжигание на дощечке

Супермен или Выживший: кто вы во время природного апокалипсиса? (2/0) Если вы видите на улице человека, с ног до головы облитого водой и накрывшегося мокрым одеялом, это значит: Фото pixabay.com © Этому человеку удалось покинуть место пожара. Рекомендуется снять с себя легковоспламеняющуюся одежду, облиться водой и стараться не дышать. в психиатрической лечебнице день открытых дверей Этому человеку удалось покинуть место пожара. Рекомендуется снять с себя легковоспламеняющуюся одежду, облиться водой и стараться не дышать. на улице очень жарко, он пытается избежать теплового удара Этому человеку удалось покинуть место пожара. Рекомендуется снять с себя легковоспламеняющуюся одежду, облиться водой и стараться не дышать. его только что облили с балкона Этому человеку удалось покинуть место пожара. Рекомендуется снять с себя легковоспламеняющуюся одежду, облиться водой и стараться не дышать. где-то рядом пожар

Супермен или Выживший: кто вы во время природного апокалипсиса? (3/0) Представьте, что Тимофей Баженов отморозил себе ноги в якутской тайге, как его привести в чувство? Фото скриншот © При сильном обморожении человека помещают в резервуар с водой комнатной температуры – не выше 24°С, затем температуру воды постепенно повышают до стандартной температуры тела. его нужно срочно растереть свежим снегом При сильном обморожении человека помещают в резервуар с водой комнатной температуры – не выше 24°С, затем температуру воды постепенно повышают до стандартной температуры тела. поместить в резервуар с водой комнатной температуры При сильном обморожении человека помещают в резервуар с водой комнатной температуры – не выше 24°С, затем температуру воды постепенно повышают до стандартной температуры тела. положить в парилку на верхнюю полку При сильном обморожении человека помещают в резервуар с водой комнатной температуры – не выше 24°С, затем температуру воды постепенно повышают до стандартной температуры тела. накормить его сырым мясом дикого кабана – это же Баженов!

Супермен или Выживший: кто вы во время природного апокалипсиса? (4/0) Если ураган застал вас дома, где вы спрячетесь? Фото @temagalibin © При урагане лучше встать вплотную к стене или спрятаться во встроенном шкафу. под кроватью При урагане лучше встать вплотную к стене или спрятаться во встроенном шкафу. в стенном шкафу При урагане лучше встать вплотную к стене или спрятаться во встроенном шкафу. в лифте При урагане лучше встать вплотную к стене или спрятаться во встроенном шкафу. на балконе

Супермен или Выживший: кто вы во время природного апокалипсиса? (5/0) Что нужно делать жителю мегаполиса, если разыгралась стихия? Фото Евгений Парфёнов © Самый безопасный вариант – спуститься в метро и переждать стихию там. спуститься в метро Самый безопасный вариант – спуститься в метро и переждать стихию там. убежать в парк Самый безопасный вариант – спуститься в метро и переждать стихию там. сесть под грибком на детской площадке и не шевелиться Самый безопасный вариант – спуститься в метро и переждать стихию там. закрыться в припаркованной машине

Супермен или Выживший: кто вы во время природного апокалипсиса? (6/0) Что делать, если вы пошли в поход, и началась гроза: Фото Dmitri Brechalov © flickr.com Прятаться от молнии наиболее безопасно около низкорослых деревьев с пушистой кроной. я не хожу в походы Прятаться от молнии наиболее безопасно около низкорослых деревьев с пушистой кроной. спрятаться под самое большое дерево Прятаться от молнии наиболее безопасно около низкорослых деревьев с пушистой кроной. поставить палатку под густыми кустами и переждать там Прятаться от молнии наиболее безопасно около низкорослых деревьев с пушистой кроной. залить костер и затаиться

Супермен или Выживший: кто вы во время природного апокалипсиса? (7/0) Как правильно действовать, получив сообщения от МЧС об ураганном ветре? Фото pixabay.com © Безусловно, молитва помогает в непростых жизненных ситуациях, но сначала неплохо бы плотно закрыть окна и двери. бежать на улицу Безусловно, молитва помогает в непростых жизненных ситуациях, но сначала неплохо бы плотно закрыть окна и двери. закрыть все окна и остаться в помещении Безусловно, молитва помогает в непростых жизненных ситуациях, но сначала неплохо бы плотно закрыть окна и двери. уехать на автомобиле куда подальше Безусловно, молитва помогает в непростых жизненных ситуациях, но сначала неплохо бы плотно закрыть окна и двери. молиться всем святым

Супермен или Выживший: кто вы во время природного апокалипсиса? (8/0) Что делать, если помещение, в котором вы находитесь, сильно задымлено: Фото pixabay.com © Если дым успел распространиться по дому, нужно двигаться ползком или пригнувшись до самого пола. нужно покидать помещение ползком Если дым успел распространиться по дому, нужно двигаться ползком или пригнувшись до самого пола. не важно, как покинуть помещение, главное – побыстрее Если дым успел распространиться по дому, нужно двигаться ползком или пригнувшись до самого пола. открыть все окна и двери, чтобы скорее проветрить помещение Если дым успел распространиться по дому, нужно двигаться ползком или пригнувшись до самого пола. накрыться плотной тканью и ждать пожарных

Супермен или Выживший: кто вы во время природного апокалипсиса? (9/0) Наши предки при обморожении использовали проверенные народные средства: Фото pixabay.com © Ромашка – лучшее средство от воспаления, которое и происходит при обморожении. Большую ложку цветов ромашки заваривали стаканом воды и настаивали в течение 60 минут, а затем делали из этого отвара примочки. пили свиной жир на убывающей луне Ромашка – лучшее средство от воспаления, которое и происходит при обморожении. Большую ложку цветов ромашки заваривали стаканом воды и настаивали в течение 60 минут, а затем делали из этого отвара примочки. шли к бабке-повитухе Ромашка – лучшее средство от воспаления, которое и происходит при обморожении. Большую ложку цветов ромашки заваривали стаканом воды и настаивали в течение 60 минут, а затем делали из этого отвара примочки. мазались медом диких пчел Ромашка – лучшее средство от воспаления, которое и происходит при обморожении. Большую ложку цветов ромашки заваривали стаканом воды и настаивали в течение 60 минут, а затем делали из этого отвара примочки. делали примочки из ромашки

Супермен или Выживший: кто вы во время природного апокалипсиса? (10/0) Самые надежные вестники землетрясения: Фото pixabay.com © Хорошей чутьем на приближение природных катаклизмов обладают крысы и мыши, грызуны меняют свое поведение за две недели до землетрясения. предупреждения МЧС Хорошей чутьем на приближение природных катаклизмов обладают крысы и мыши, грызуны меняют свое поведение за две недели до землетрясения. крысы и мыши Хорошей чутьем на приближение природных катаклизмов обладают крысы и мыши, грызуны меняют свое поведение за две недели до землетрясения. полинезийские саланганы Хорошей чутьем на приближение природных катаклизмов обладают крысы и мыши, грызуны меняют свое поведение за две недели до землетрясения. предсказания экстрасенсов

Супермен или Выживший: кто вы во время природного апокалипсиса? (11/0) Что делать альпинистам, если они попали в грозу? Фото pixabay.com © Нужно держаться на расстоянии не менее двух метров от скал, а лучше – спрятаться в пещере. отключить мобильник и спрятаться в пещере Нужно держаться на расстоянии не менее двух метров от скал, а лучше – спрятаться в пещере. прижаться к скале и не двигаться Нужно держаться на расстоянии не менее двух метров от скал, а лучше – спрятаться в пещере. спуститься к подножию горы Нужно держаться на расстоянии не менее двух метров от скал, а лучше – спрятаться в пещере. позвонить спасателям

Супермен или Выживший: кто вы во время природного апокалипсиса? (12/0) Какими видами спорта вы занимаетесь? Фото Николай Корешков © РИАМО шахматы, бильярд, иногда велосипед или тренировка в зале - я интеллектуал и немного лентяй роупджампинг, стритрейсинг, прыжки с парашютом - я люблю адреналин альпинизм, сноубординг, серфинг - я экстремал байдарки, спортивное ориентирование, скалолазание - я заядлый турист-походник

Супермен Вы могли бы стать звездой телешоу «Выжить любой ценой», как британская звезда Беар Гриллс, и готовы к практически любым испытаниям, как российский экстремал-телеведущий Тимофей Баженов: на воде, на суше, в лесной чаще и т. п. При любых погодных катаклизмах вы не только выживете, но и спасете от коллапса планету. По крайней мере, ваши близкие точно могут рассчитывать на вашу помощь и навыки выживания. Фото arrivo.ru © Поделиться результатом

Камикадзе Мда... Скорее всего, ваша роль в этом мире – пожертвовать собой ради человечества? Тогда все в порядке, к этой почетной миссии вы уже готовы. Если же вы надеетесь выжить при апокалипсисе, не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности. Фото kinopoisk.ru © Поделиться результатом

Выживший Похоже, в случае апокалипсиса у вас есть все шансы увидеть планету после конца света и поработать над восстановлением человеческой популяции. Возможно, вы даже пытались повторить опыт героя Леонардо ди Каприо – и в случае необходимости сразитесь не только с медведем гризли, но и с природной стихией. А пока Армагеддон не наступил, может быть, вам стоит открыть школу выживания и передавать свой опыт ученикам. Наверняка найдутся желающие за это платить. Фото Фото, kinopoisk © Поделиться результатом

Ботан Вы, как герой фильма «Мачо и Ботан» Мортон Шмидт (Ботан), явно не спец по выживанию. Хотя ваших навыков может не хватить, чтобы выйти сухим из мирового потопа, природная любознательность и неутомимый нрав наверняка вынесут вас к спасительному берегу. Главное – выбрать надежного проводника, который поможет в трудную минуту. Но помните, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих, и вам повезет, если вы выживете. Фото kinopoisk.ru © Поделиться результатом

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