РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. Личный кабинет «МособлЕИРЦ Онлайн» до конца года станет доступным для жителей домов, обслуживаемых всеми муниципальными УК Подольска, сообщил на форуме «Управдом» начальник управления «Подольск» ООО «МособлЕИРЦ» Александр Гусаков.

Форум председателей советов многоквартирных домов Подольска «Управдом» прошел в четверг в ДК имени Карла Маркса. В нем приняли участие представители администрации округа, Госжилинспекции и других ведомств. Входе встречи Гусаков рассказал о запуске личного кабинета «МособлЕИРЦ Онлайн». Сервис дает возможность моментально убедиться в справедливости и точности расчетов, увидеть подробную детализацию по любой из услуг в режиме онлайн.

«На сегодняшний день данный личный кабинет доступен управляющим компаниям МУП «СЕЗ», «МУЖРП №12», с сентября - МУП «ДЕЗ», а в октябре будет доступен подольскому ЖПЭТу и «МУЖРП №4». До конца года всем муниципальным управляющим компаниям округа», - сказал Гусаков.

Жители попросили открыть дополнительные офисы МособлЕИРЦ, а также откорректировать работу существующих. В частности, по субботам. Гусаков сообщил, что в течение месяца откроется дополнительный офис в микрорайоне Климовск, который будет работать дважды в неделю.