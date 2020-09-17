РИАМО - 17 сен. С 21 по 26 сентября в Государственном социально-гуманитарном университете в Коломне состоится IV вузовский отборочный чемпионат WorldSkillsRussia, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Участниками чемпионата профессионального мастерства станут сразу 50 студентов вуза. Им предстоит соревноваться за звание сильнейших в восьми компетенциях», - говорится в сообщении.

Студенты ГСГУ будут участвовать впервые в трех компетенциях: «Физическая культура, спорт и фитнес», «Моделирование для компьютерных игр», «Преподавание английского языка в дистанционном формате».

Торжественное открытие вузовского чемпионата состоится 21 сентября в 08:30 в актовом зале ГСГУ.

Площадки будут работать ежедневно с 09:00. до 18:00.