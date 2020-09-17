РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 сен. Открытие трех новых учреждений образования и пристройки запланировано в городском округе Люберцы на 2021 год, благодаря этому в школах постепенно будет ликвидирована вторая смена, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе ежегодно вводят в эксплуатацию новые объекты образования. Тем не менее, в некоторых из них все еще есть вторая смена. Прежде всего, это обусловлено увеличением количества школьников. Сейчас во вторую смену учатся 1 277 учеников в пяти учебных заведениях округа. При этом общее количество учащихся сегодня составляет 36 401 человек», - сказал Ружицкий.

Глава округа уточнил, что во вторую смену сегодня обучаются дети в школах №№55 и 59 в Краскове, №№53 и 54 в Октябрьском и №11 в Люберцах.

Он также напомнил об уже построенных учреждениях образования в этом году.

«Для ликвидации второй смены в текущем году была открыта школа на 275 мест в поселке Малаховка, а для сохранения односменного режима обучения - пристройка на 200 мест к Кадетской школе», - добавил Ружицкий.

В 2021 году в городском округе планируется открыть три школы: на 1,1 тысячи мест мест на улице Вертолетной, на 1,5 тысячи мест на Сиреневом бульваре и на 1,1 тысячи мест в поселке Мирный. Кроме того, будет построен новый корпус школы №59 в Краскове - пристройка на 400 мест.