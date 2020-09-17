РИАМО - 17 сен. Существенное похолодание ожидается в Подмосковье и столице с 18 сентября, а в ночь на 20 сентября в регион придут первые заморозки, сообщается на сайте «Метеовести».

В ближайшие три дня температура воздуха в регионе будет только на 1 градус ниже климатической нормы.

«Однако уже с началом новой недели вновь повеет теплом Атлантики. В понедельник ветры развернутся на западные румбы, и температура воздуха начнет постепенно повышаться», - говорится в сообщении.

В середине следующей недели воздух прогреется до плюс 20 градусов, а к следующим выходным станет еще теплее. При этом погода будет солнечная и не дождливая.