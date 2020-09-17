РИАМО - 17 сен. В некоторых районах Москвы за два часа выпала почти треть месячной нормы осадков, последствия ливня оперативно устраняют городские коммунальные службы, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса городского хозяйства.

Больше всего осадков выпало в Центральном (20 миллиметров), Северо-Западном (20 миллиметров), Северном (17,7 миллиметра) и Зеленоградском (16 миллиметров) административных округах.

«Локальные скопления воды, образовавшиеся из-за интенсивного выпадения осадков, оперативно устраняются бригадами ГУП «Мосводосток». Всего в городе дежурят более 300 аварийных бригад и 270 единиц техники предприятия», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозам синоптиков, непогода сохранится в Москве до конца суток, в том числе ожидается усиление ветра до 21-26 метров в секунду.

В столице приняты все меры для защиты от порывистого ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, а также объектов транспорта и торговли, рекламных конструкций.

Также круглосуточно на в городе дежурят аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Специалисты готовы оперативно выехать на место в случае падения дерева, повреждения линии электропередачи, рекламных конструкций, кровли, дорожных знаков и так далее.

Московичей попросили без необходимости не выходить на улицу, а если придется это сделать, то быть внимательнее и соблюдать правила безопасности.