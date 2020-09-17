РИАМО - 17 сен. Вечером в четверг загруженность столичных дорог достигла девяти баллов из десяти возможных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На дорогах девять баллов. Погода, ремонтные работы и большое количество машин — лучше отложить поездки на личных машинах на более позднее время, после 21:00», — говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», крайне сложная дорожная ситуация в данный момент на Садовом, Третьем транспортном кольцах, а также на ряде участков МКАД.

Почти полностью стоит центр города. Затруднения есть и на вылетных магистралях. Заторы образовались на Щелковском, шоссе, шоссе Энтузиастов, Ярославском, Ленинградском, Алтуфьевском шоссе.

Ранее синоптики предупредили, что в Московский регион придут грозовые ливни и ожидается усиление ветра до 26 метров в секунду.