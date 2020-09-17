РИАМО - 17 сен. Из-за сильного дождя в Подмосковье 927 бригад коммунальных служб переведены в режим повышенной готовности, это свыше 10 тысяч специалистов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Для предотвращения последствий сильных ливней в регионе приведены в готовность 3,7 тысячи единиц спецтехники, из которых 360 компрессоров, 495 мотопомп и 163 передвижных насосов», — уточняется в сообщении.

Дополнительно Московская областная аварийно-восстановительная служба в оперативном порядке завершила ревизию и подготовила к бесперебойной работе 36 единиц спецтехники, в том числе перекачивающее и другое насосное оборудование: самоходные насосные установки и дополнительное перекачивающее оборудования, используемое с помощью крана-манипулятора.

В случае аварийной ситуации из-за погодных условия жителям необходимо обратиться в муниципальную единую диспетчерскую службу.

В Московской области на четверг объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и сильного ветра.