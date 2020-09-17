РИАМО - 17 сен. Мэр Москвы Сергея Собянин заявил, что уже более миллиона москвичей сделали прививку от гриппа, сообщает оперштаб столицы.

На текущий момент в Москве работает свыше 50 прививочных пунктов около 38 станций метро, двух станций МЦК, двух железнодорожных платформ и в четырех центрах госуслуг «Мои документы».

Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации, нужно иметь только паспорт. Беременные могут сделать прививку только в поликлиниках, а лица до 18 лет — в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.

Перед прививкой граждан осматривают врачи, после вакцинации горожанам выдают сертификат.