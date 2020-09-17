РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 сен. Жители городского округа Люберцы могут стать участниками онлайн-экскурсии по выставке «Города воинской славы Подмосковья», которая состоится 24 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Организатором выступает Главное архивное управление Московской области. История появления в России городов воинской славы начинается с подписанного президентом РФ Владимиром Путиным Федерального закона от 9 мая 2006 года №68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы».

«Экскурсии пройдут на платформе ZOOM 24 сентября в 11:00 и 15:00. Все желающие могут зарегистрироваться по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1KXEBcYOLV-Fq34W-7J8RI86yNGfk_L4auxp4OmSyc_M/edit?usp=sharing», - говорится в сообщении.

После регистрации участникам будет выслана ссылка на мероприятие. Зарегистрироваться необходимо до 09:00 24 сентября.