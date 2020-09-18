РИАМО – 18 сен. Состоялась торжественная церемония награждения победителей PROESTATE&TOBY Awards – 2020, по итогам голосования ЖК «Новокрасково» стал лучшим проектом в номинации «Жилая недвижимость стандарт-класса» в Москве и Московской области, говорится в сообщении пресс-службы премии.

В этом году было зарегистрировано рекордное количество участников премии – 92 компании.

«Выйти в финал и победить в таком широкомасштабном мероприятии, по оценке интереснейших проектов рынка недвижимости, – серьезное достижение, прекрасная рекомендация статуса, профессиональной состоятельности и привлекательности проекта», — говорится в сообщении.

Номинантов оценивали более 60 экспертов отрасли: руководители строительных, риэлторских, управляющих, консалтинговых и девелоперских компаний и другие эксперты.​​