В ближайшие выходные в Москве откроется Музей восстания машин, а в подмосковной усадьбе Середниково пройдет фестиваль народного творчества возрождаемых усадеб. Меломаны смогут насладиться прослушиванием композиций из знаменитых фильмов в соборе святых Петра и Павла, а также посетить концерты рок-групп «Би-2» и «Несчастный случай». У поклонников активных видов спорта получится понаблюдать за гонками на SUP-серфах или присоединиться к велоквесту. Об этих и других событиях грядущего уикенда – в гиде РИАМО.

ПЯТНИЦА, 18 сентября

Шедевры мировой музыки в соборе

фото предоставлено фондом «Бельканто»

Где:г. Москва, Старосадский пер., д. 7/10, кафедральный собор святых Петра и Павла

Когда: 18 сентября в 20:00, 19 сентября в 15:00

Стоимость: от 800 рублей

Вечером в пятницу под сводами лютеранского собора святых Петра и Павла прозвучат мелодии знаменитых кинокомпозиторов Эннио Морриконе, Нино Рота и Ханса Циммера.

Оркестр Antonio-orchestra под руководством Антона Паисова, органистка Анастасия Быкова и скрипач Деннис Гасанов исполнят музыкальные темы из таких культовых картин, как «Интерстеллар», «Гладиатор», «Крестный отец», «Начало», «Однажды в Америке», «Профессионал» и многих других.

На следующий день, в субботу, в рамках проекта World music фонда «Бельканто» в соборе пройдет концерт «Тбилисо: грузинское многоголосие и орган». Мужской хор Acapella Saqartvelo исполнит лиричные и глубокие грузинские народные композиции в сопровождении органа.

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Открытие Музея восстания машин

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Где: г. Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»

Когда: с 18 сентября ежедневно

Стоимость: от 540 рублей в будни за детский билет (при покупке онлайн)

В пятницу, 18 сентября, в столичном арт-кластере «Красный Октябрь» откроется Музей восстания машин. С 2014 года и до начала 2020-го выставка покоряла сердца петербуржцев, но во время пандемии дирекция приняла решение перебраться в столицу.

Музей восстания машин – это целый футуристический мир из восьми тематических залов, в которых соседствуют автоботы и десептиконы, супергерои из вселенных Marvel и DC, терминатор, мифические животные, персонажи из фильмов ужасов, мотобайки и культовые транспортные средства из известных кинофильмов, например, багги из картины «Безумный Макс». Вход здесь охраняют трансформеры Оптимус Прайм и Бамблби, выполненные из металла в натуральную величину.

В музее также можно посетить аттракционы виртуальной реальности, лазерный лабиринт, разнообразные мастер-классы, школу бутафорского мастерства, сувенирный магазин и увлекательные интерактивные шоу-спектакли.

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Фестиваль народного творчества возрождаемых усадеб

Где: Московская область, г. о. Солнечногорск, пос. санатория Мцыри, вл. 1, усадьба Середниково

Когда: 18 сентября с 10:00 до 18:00

Стоимость: бесплатно

На лермонтовской земле – в подмосковной усадьбе Середниково, в пятницу пройдет фестиваль, на котором посетители смогут посмотреть выступления творческих коллективов возрожденных усадеб из восьми российских регионов, посетить премьеру нового фильма о возрождении усадебного наследия в России, ознакомиться с фотовыставкой, посвященной восстановленным имениям и историческим объектам, которые сейчас нуждаются в спасении. Кроме того, в Середникове пройдет Форум владельцев исторических усадеб, участники которого обсудят вопросы сохранения исторического наследия.

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СУББОТА, 19 сентября

SUP-фестиваль «Московская акватория»

Где: г. Москва, Болотная наб.

Когда: 19 сентября в 9:00

Стоимость: бесплатно

Фестиваль, посвященный SUP-серфингу, пройдет 19 сентября в центре Москвы на Водоотводном канале. В программе – показательные заезды на аквабайках, гидроциклах, флайбордах и, конечно, любительские и профессиональные гонки на SUP-бордах. Показательные выступления можно будет посмотреть в 12:00, а поболеть за участников гонок – в 12:20. SUP-парад состоится в 14:00. На время проведения соревнований навигация по каналу будет приостановлена. Регистрация участников начнется в 9:00 часов.

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Ярмарка Matrеshka-Market Fest

Где:г. Москва, ул. Тверская, д. 7, Telegraph Hall

Когда: 19 сентября с 11:00 до 20:00

Стоимость: вход бесплатный

Теплая и душевная осенняя ярмарка пройдет в субботу в Telegraph Hall. В ходе мероприятия можно будет приобрести созданные мастерами ароматные свечи, неординарную бижутерию, уютные вязаные изделия, изящную посуду, необычные предметы декора, милые вещи для детей и многое другое.

Также на «Матрешка-маркете» можно сдать взрослые или детские вещи в хорошем состоянии, которые вы не носите, передать в дар обувь, книги, игрушки и канцелярию. Их распределят в благотворительные фонды.

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«Би-2» с программой «Выйдем из дома»

Где: г. Москва, Ленинградский просп., д. 80, стр. 17, клуб Adrenaline Stadium

Когда: 19 сентября в 20:00

Стоимость: от 4 500 рублей

В эти выходные группа «Би-2» представит в Adrenaline Stadium программу «Выйдем из дома», которую музыканты планируют сыграть один-единственный раз. Концерт получил название по рефрену из майского сингла «Депрессия»: пророческие строки о выходе из дома и из безнадежной депрессии были написаны еще осенью 2019 года, а выход песни удачно пришелся на завершение периода самоизоляции. Кроме проверенных временем хитов и «Депрессии», группа обещает исполнить еще одну новую песню – «Пекло». Откроет концерт бывшая вокалистка инди-поп-проекта «Озера» Лиза Громова, в соавторстве с которой написана песня «Мосты».

Artlife Fest 2020

сайт Artlife Fest

Где:г. Москва, пл. Манежная, д. 1, ЦВЗ «Манеж»

Когда:с 19 по 27 сентября с 10:00 до 22:00

Стоимость: выставки и лекции – бесплатно (нужна регистрация), мастер-классы – 6 900 рублей

Фестиваль современного искусства с 19 по 27 сентября соберет в «Манеже» именитых художников, скульпторов и звезд фэшн-иллюстрации. На выставке можно будет увидеть работы 62 художников со всего мира, среди которых Дэвид Даунтон, Ким Енг Сонг, Кэти Роджерс, Бен Эштон, Карлос Дельгадо, Анна Маринова, Сослан Сосиев, Александр Тито и многие другие.

Также в рамках мероприятия посетители смогут посмотреть, как профессионалы создают новые произведения искусства, и попробовать написать картину самостоятельно под чутким надзором художников.

На бесплатных лекциях, которые всю неделю будут проводить известные искусствоведы, художники, арт-критики и арт-менеджеры, слушателям расскажут о связи стрит-арта и живописи, взаимодействии моды и искусства и сотрудничестве художников с брендами.

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Велоквест и музыкальный велофестиваль

сайт московского велофестиваля

Где: г. Москва

Когда: 19 и 20 сентября

Стоимость: бесплатно, требуется регистрация

Осенний велофестиваль в этом году из-за коронавирусных ограничений проведут в новом формате. 19 сентября состоится велоквест, принять участие в котором могут команды от двух до четырех человек. 20 сентября марафонцы будут крутить педали в «Лужниках» вместе с лучшими сайклинг-тренерами под музыкальное сопровождение. Число мест ограничено – всего 500, всех остальных приглашают присоединиться к онлайн-трансляции в спортклубах WorldClass, X-fit, RockTheCycle, FitnessHolding, MyGym или дома.

За каждый километр, который проедут участники, партнеры фестиваля переведут 10 рублей в благотворительный фонд. Мероприятие бесплатное, однако и на квест, и на фестиваль требуется предварительная регистрация.

«Несчастный случай» в клубе «16 тонн»

официальный сайт группы

Где: г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1, клуб «16 тонн»

Когда: 19 сентября в 20:00

Стоимость: от 1 800 рублей

Команда «Несчастный случай» выступит в клубе «16 тонн» в субботу, 19 сентября. Неунывающие классики русского рока исполнят задорные и иронические, лирические и философские хиты. Поклонники смогут поздравить Алексея Кортнева с недавно прошедшим днем рождения коллектива – 13 сентября исполнилось 37 лет со дня основания группы.

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 сентября

Выставка иллюстраций к «Алисе в Стране чудес»

сайт ВДНХ

Где: г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 516, павильон «Книги» (ВДНХ)

Когда: 15 сентября – 8 ноября, ежедневно с 10:00 до 22:00

Стоимость: бесплатно

На ВДНХ в павильоне «Книги» открылась выставка, посвященная сказке «Алиса в Стране чудес». Двенадцать московских художников по-разному изобразили удивительный мир, придуманный Льюисом Кэрроллом. Выставка приурочена к 155-летию с первой публикации сказки.

В рамках экспозиции работает интерактивная зона, где все гости могут поучаствовать в конкурсе – создать свой рисунок на тему героев Страны чудес. Самые яркие работы опубликуют в Instagram «РОСИЗО» и сделают частью экспозиции — их поместят на стенде рядом с работами художников. Также каждый посетитель сможет получить бесплатные открытки со сказочными цитатами.

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Фестиваль исторических садов

сайт музея-заповедника «Царицыно»

Где:г. Москва, ул. Дольская, д. 1, музей-заповедник «Царицыно»

Когда: с 18 по 27 сентября, сеансы каждые полчаса с 10:00 до 18:00

Стоимость: бесплатно

Фестиваль исторических садов пройдет в Москве в третий раз. Тема мероприятия – «Звучание времен». Ландшафтные композиции посетители парка смогут оценить в шести миниатюрных садах, подготовленных самим музеем-заповедником «Царицыно», храмом во имя иконы Божией Матери «Живоносный Источник», парком Горького, садом «Эрмитаж», парком «Сокольники» и музеем-усадьбой «Ясная Поляна». Выставку, повествующую о разных вехах в развитии садово-паркового искусства, можно будет увидеть в воздушных садах, находящихся рядом с царицынскими оранжереями и станцией метро «Орехово».

Арт-проект дополненной реальности Tonandi

Где:г. Москва, Пушкарев пер., д. 5, центр современного искусства «Марс»

Когда: до 30 сентября каждый день с 12:00 до 22:00

Стоимость: от 850 рублей

С помощью очков дополненной реальности Magic Leap можно на 30 минут погрузиться в удивительный мир медузообразных созданий и растений. Чтобы глаз воспринимал объект на удаленном расстоянии, разработчики технологии создали специальную систему волновых линз, позволяющую воспроизводить реалистичную иллюзию глубины. С цифровыми объектами можно без труда взаимодействовать. Причем авторы проекта отмечают, что зрители, погружающиеся в созданный ими мир, испытывают совсем иные ощущения, чем от виртуальной реальности. Выставка будет работать до конца сентября.