РИАМО - 17 сен. В Москве выделили участок под строительство остановочного пункта Щукинская Рижского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Участок находится на северо-западе столицы, в Полесском проезде.

«Земельный участок площадью 0,0045 гектара предоставлен ОАО «РЖД» в аренду сроком на шесть лет для размещения остановочного пункта Щукинская», - говорится в сообщении.

Объект расположится на участке Рижского направления Московской железной дороги.