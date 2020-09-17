РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 сен. Белгородский государственный театр кукол и Каргопольский народный театр стали победителями премии имени Станислава Железкина в Мытищах, сообщается в Instagram-аккаунте театра кукол «Огниво».

В четверг на сцене МДК «Яуза» состоялась торжественная церемония награждения победителей театральной премии имени Станислава Железкина. В этом году на премию было подано 57 заявок из разных театральных коллективов страны. Но члены жюри отобрали только девять, которые и боролись за главные призы конкурса – каждый в своей номинации.

«Победителем в номинации «Лучший кукольный спектакль» и обладателем диплома лауреата и денежного вознаграждения в размере 700 000 рублей стал Белгородский государственный театр кукол со спектаклем «Грешневая каша». В номинации «Лучший любительский спектакль» победил спектакль «Самоубийца» – Каргопольский народный театр. Артисты получили диплом лауреата и денежный приз 500 000 рублей», – говорится в сообщении.

Премия проходит уже второй раз и является ежегодной. Учредитель – глава городского округа Мытищи Виктор Азаров. Организаторы – управление культуры муниципалитета и театр кукол «Огниво» имени Станислава Железкина.