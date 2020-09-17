РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. Свыше 40 прорывов выявили и устранили на котельных и тепловых подстанциях Подольска в ходе подготовки к отопительному периоду 2020-2021 годов, сообщил на форуме «Управдом» сотрудник МКУ «Окружное хозяйство» Андрей Матвеев.

Форум председателей советов многоквартирных домов Подольска «Управдом» прошел в четверг в ДК имени Карла Маркса. В нем приняли участие представители администрации округа, Госжилинспекции и других ведомств. Всего в Подольске насчитывается 1984 многоквартирных дома общей площадью 8,1 миллиона квадратных метров. В преддверии отопительного периода проводилась подготовка жилого фонда и объектов топливно-энергетического комплекса.

«В период отключения котельных теплоснабжающими организациями были проведены гидравлические испытания тепловых сетей 99 котельных и 51 тепловых подстанций. Было выявлено 43 прорыва, произведен ремонт с повторными гидравлическими испытаниями», - сказал Матвеев.

Он отметил, что также в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду жилого фонда округа был выполнен комплекс мероприятий, направленный на энергосбережение и повышение энергетической эффективности и бесперебойной работы инженерных систем и коммуникаций на общую сумму 203,2 миллиона рублей.

«Потребители тепловой энергии прошли проверку готовности. Так, были выданы паспорта и акты готовности потребителям тепловой энергии, в частности, 122 учреждениям сферы образования, 24 учреждениям здравоохранения, 26 учреждениям культуры, 13 организациям спорта и физической культуры, 8 учреждениям сферы молодежной политики», - заключил Матвеев.