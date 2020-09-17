РИАМО - 17 сен. Участок от станции «Молодежная» до «Парка Победы» Арбатско-Покровской линии метрополитена будет закрыт для пассажиров с 26 сентября по 5 октября включительно, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Пассажирское движение поездов на указанное время прекращается — этого требуют правила безопасности. В районе станции «Кунцевская» сейчас идет строительство Большой кольцевой линии, скоро там начнут прокладывать тоннель будущего участка «Мневники» — «Кунцевская», — говорится в сообщении.

Пассажиров призвали пользоваться станциями Филевской линии и МЦД, а также регулярными маршрутами наземного транспорта до других линий.

Также будут организованы бесплатные автобусы КМ, которые будут следовать по маршруту «Молодежная» — «Кунцевская» — «Славянский бульвар» — «Парк Победы».

В связи со значительной загрузкой на КМ и на станциях «Парк Победы», «Кунцевская» и «Молодежная» Арбатско-Покровской линии в районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово будет обеспечен приоритетный проезд для наземного городского транспорта. При этом для автомобилистов движение по нескольким улицам ограничат.

Пассажиры участка «Пятницкое шоссе» — «Митино» могут воспользоваться станцией «Волоколамская» МЦД-2 или доехать на регулярных маршрутах городских автобусов до станции «Тушинская».

Пассажиры участка «Молодежная» — «Славянский бульвар» могут воспользоваться станциями МЦД-1 Рабочий поселок, Кунцевская и Славянский бульвар. Из Строгина можно на трамваях доехать до станции «Щукинская» или станции «Стрешнево» МЦК.

Из Красногорска по МЦД-2 можно будет добраться до станций метро «Тушинская», «Дмитровская», «Комсомольская», «Курская», а также до станции МЦК«Стрешнево».

В связи с временным закрытием участка Арбатско-Покровской линии, сроки проведения капитального ремонта трамвайных путей в районах Строгино, Щукино и Войковский переносятся. Замена трамвайных путей начнется, как только участок «Молодежная» — «Парк Победы» заработает в штатном режиме.

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