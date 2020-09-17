РИАМО - 17 сен. Учащиеся школ, колледжей, а также воспитанники детских садов Подмосковья проходят вакцинацию от гриппа в медицинских кабинетах образовательных учреждений, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, это делается, в первую очередь, для удобства родителей, когда нет необходимости посещать детскую поликлинику с ребенком.

«С начала прививочной кампании вакцинацию прошли уже более 30 тысяч воспитанников детских садов, более 65 тысяч обучающихся школ, а также свыше 7 тысяч студентов колледжей и училищ. В этом году мы планируем привить более 900 тысяч обучающихся», - отметила Стригункова.

Она добавила, что медицинский специалист проведет осмотр ребенка на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку современными вакцинами.

Информацию о графике вакцинации можно узнать в своем образовательном учреждении.

В регионе продолжается масштабная прививочная кампания против гриппа. За минувшую неделю в Подмосковье от гриппа привились свыше 323 тысяч человек.