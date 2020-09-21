РИАМО – 21 сен. За восемь месяцев 2020 года в нескольких десятках социальных, торговых, транспортных и жилых объектов в Подмосковье было расширено indoor-покрытие сетей 4G. Это позволит посетителям пользоваться стабильным скоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью, говорится в сообщении пресс-службы МТС.

«К сентябрю текущего года в Московском регионе число зданий и сооружений с indoor-сетями МТС достигло 3,5 тысяч. Количество новых объектов, где МТС запустила базовые станции внутреннего исполнения, выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на действие ограничительных мер, вызванных пандемией», — говорится в сообщении.

Стабильная скоростная мобильная связь теперь станет доступна практически во всем внутреннем пространстве зданий, включая подземные парковки, верхние этажи и изолированные помещения.

Так, в Московской области покрытие 4G расширили в терминале С аэропорта Шереметьево на площади 127 тысяч квадратных метров.

В парке «Патриот» в подмосковной Кубинке было расширено покрытие 4G на территории храмового комплекса и мультимедийной музейной галереи «Дорога памяти».

В агрокластере «Фуд Сити» запустили indoor-сеть в зданиях бизнес-центра, гостиницы и склада, общая площадь которых составляет 350 тысяч квадратных метров.

Кроме того, indoor-сети были запущены в торговых центрах «5 Планет» в Мытищах, «Маяк» в Дубне.

В Одинцовском городском округе 4G-покрытие улучшили в пространствах бизнес-центров «Орбион» и «Паллау».

Директор департамента маркетинга и продуктов Московского региона МТС Роман Лещенко отметил, что indoor-покрытие и емкость сети 4G расширяют везде, где в этом есть необходимость из-за высокой концентрации абонентов или технических особенностей сооружений.​