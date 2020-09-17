РИАМО - 17 сен. Структурное подразделение одного из крупнейших операторов связи в России и странах СНГ «ВымпелКом» «Билайн Бизнес» перенимает опыт работы Центра управления регионом Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

С рабочим визитом ЦУР посетили представители дирекции по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом».

«По поручению президента проект ЦУРа, созданный в Московской области, будет реализован во всех субъектах страны. На сегодняшний день в стенах нашего центра управления регионом для изучения опыта работы уже побывали представители 43 субъектов РФ. Помимо этого, знакомиться с технологиями работы центра к нам приезжают представители федеральных органов власти и крупнейшие российские инновационные компании», – подчеркнул министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

В свою очередь, представители «Билайн Бизнес» презентовали свои системы предиктивной геоаналитики и решения на базе видеоанализа. Данные из таких систем используются при строительстве новых объектов инфраструктуры, комплексном развитии территорий и проектировании новых дорог, а также в повышении эффективности работы общественного транспорта и развитии туристической инфраструктуры.

Обсужденные сегодня кейсы позволяют качественно повысить эффективность принятия решений по ключевым вопросам госуправления. Созданный в Подмосковье ЦУР – ключевой шаг в цифровизации региона, для которого критически важно применение самых передовых технологий», – отметил директор по взаимодействию с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом» Александр Шведов.

ЦУР Московской области был открыт в конце 2019 года для того, чтобы повысить эффективность государственного управления с помощью цифровых технологий. В центре работает 122 профильных сотрудника в 12 блоках.