РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. В подмосковном Подольске полностью завершили подготовку жилого фонда к отопительному периоду 2020-2021 годов, сообщил на форуме «Управдом» сотрудник МКУ «Окружное хозяйство» Андрей Матвеев.

Форум председателей советов многоквартирных домов Подольска «Управдом» прошел в четверг в ДК имени Карла Маркса. В нем приняли участие представители администрации округа, Госжилинспекции и других ведомств. Всего в Подольске насчитывается 1984 многоквартирных дома общей площадью 8,1 миллиона квадратных метров. В преддверии отопительного периода проводилась подготовка жилого фонда и объектов топливно-энергетического комплекса.

«Подготовка объектов топливно-энергетического комплекса и проверка комиссией муниципального образования теплоснабжающих предприятий и жилого фонда по вопросу готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов полностью завершена. Подготовка жилищно-коммунального комплекса проводилась поэтапно и к 15 сентября составила 100%. Выдано было 100% паспортов готовности котельных и потребителей тепловой энергии к прохождению осенне-зимнего периода. По состоянию на четверг, по объектам и сетям теплоснабжения фактически подготовлено 88 котельных и 52 тепловые подстанции», - сказал Матвеев.

В ходе форума ряд жителей не согласился с данными о выданных паспортах готовности. В частности, по ряду адресов председатели советов домов не подписывали данные документы.

«Действительно, по части управляющих компаний «Август ЖКХ» и «СпецКоммунПроект» претензии носят больше не технический характер. Претензии у председателей советов домов к задолженностям ресурсоснабжающим предприятиям. Однако все это мы проверяем на местах. В частности, мы проверяем, действительно ли претензии обоснована или нет», - сказал первый замглавы администрации округа Владислав Лукьяненко.

В ходе встречи по ряду адресов было принято решение провести выездную проверку готовности данных домов. Также были претензии и к работам УК «Август ЖКХ». По итогам встречи представитель управляющей компании пообещал выполнить данные обещания и в сентябре начать ремонт межпанельных швов.