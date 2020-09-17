РИАМО - 17 сен. Инспекторы экологического надзора вынесли два постановления об административном наказании по факту незаконного размещения отходов в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

О нарушении природоохранного законодательства в Минэкологии сообщили горожане.

«В ходе расследования установлено, что на земельном участке в микрорайоне Купавна, принадлежащем физическому лицу, размещены грунты и строительные отходы. Специалисты аккредитованной лаборатории исследовали пробы отходов и пришли к заключению, что они относятся к пятому классу опасности», - говорится в сообщении.

Специалисты выяснили, что участок использовался компанией «Снежный ком», зарегистрированной в Сергиево-Посадском городском округе с основным видом деятельности «Разработка карьеров». Отходы отнесены к категории практически неопасных, однако факт складирования мусора на открытом грунте является нарушением природоохранного законодательства.

В итоге владельца участка и компанию-нарушителя оштрафовали на общую сумму свыше 125 тысяч рублей. Им придется вернуть земли в первоначальное состояние.