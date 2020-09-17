РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. Новый закон по проведению проверок Госжилинспекцией в регионе, в том числе и в Подольске, вступит в силу в 2021 году, сообщил на форуме «Управдом» заведующий территориальным отделом Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» Марк Филоненко.

Форум председателей советов многоквартирных домов Подольска «Управдом» прошел в четверг в ДК имени Карла Маркса. В нем приняли участие представители администрации округа, Госжилинспекции и других ведомств.

«Мы готовы к непосредственной работой с жителями, дабы все проблемы решались в рамках диалога. Также благодарим организаторов за проведение таких мероприятий. Проверки Госжилинспекцией с 1 декабря 2020 года были приостановлены в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», - сказал Филоненко.

Он добавил, что с 1 января 2021 будет введен новый закон по проведению проверок. Это будет совсем другая система, которая будет регламентировать порядок проведения проверок.