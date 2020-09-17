РИАМО - 17 сен. В четверг энергетики Московской области перешли на усиленный режим работы из-за сильного порывистого ветра для обеспечения электроснабжения домов и учреждений в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

В связи с сильным ветром на территории региона введен режим повышенной готовности. Ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду, местами пройдут сильные дожди с грозой, возможны обрывы линий электропередачи, падение деревьев.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, энергетики переведены в режим повышенной готовности. Более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения в электроснабжении», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Жителей Подмосковья попросили не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями в непогоду, а также не парковать под ними машины.

В четверг на территории Москвы и Подмосковья может выпасть до 15 миллиметров осадков, что составляет около 23% от нормы осадков для сентября.