РИАМО - 17 сен. Из-за непогоды Московская канатная дорога остановила движение на 30 минут, сообщил РИАМО представитель администрации Московской канатной дороги.

«Мы временно закрывались, сейчас открылись», - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что канатная дорога не работала в течение 30 минут. Сейчас движение кабин над Москвой-рекой восстановлено.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о штормовых порывах ветра, грозе и ливне до конца дня. Граждан призвали не укрываться рядом с деревьями и шаткими конструкциями. Лучше избегать дальних поездок.