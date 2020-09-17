РИАМО - 17 сен. Жители 13 расселяемых домов из района Северное Измайлово к концу года переедут в новостройки, возведенные в рамках программы реновации жилфонда столицы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В четверг мэр столицы Сергей Собянин осмотрел новый дом, построенный по программе реновации в районе Северное Измайлово, на улице Константина Федина, дом 13.

«Северное Измайлово – типичный район с преобладанием пятиэтажной застройки 60-х годов прошлого века. В программу реновации включено более половины жилых домов, предстоит переселить примерно 40% жителей района. Поэтому неслучайно, что реализация программы реновации началась именно в Северном Измайлове», – отметил Собянин.

Он уточнил, что в конце этого года в новостройку на улице Константина Федина начнут переезд жители сразу 13 расселяемых домов.

«После их сноса в районе будет развернуто по-настоящему масштабное строительство нового жилья и социальной инфраструктуры – школ, детских садов и ФОКов для местных жителей», – напомнил мэр.

В программу реновации в районе Северное Измайлово включено 179 домов, в том числе пять девятиэтажных домов, жители которых проголосовали за включение в программу.

Таким образом, больше 34 тысяч жителей этого района получат новое современное жилье. Также для жителей создадут всю необходимую инфраструктуру – будут построены 13 школ и детских садов, 2 школы искусств, поликлинику, 2 ФОКа, центр социального обслуживания, здание благотворительного фонда, а также административно-деловые, торгово-бытовые и жилищно-коммунальные объекты.

Для строительства новых домов в этом районе подобрали 16 стартовых площадок общей мощностью 375,9 тысячи квадратных метров жилья. Уже завершено строительство четырех домов.

В настоящий момент ведется строительство, проектирование либо разработка градостроительной документации еще по 12 домам. В новые квартиры уже переехали 734 жителя (282 семьи) Северного Измайлова.