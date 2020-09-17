РИАМО - 17 сен. Мужчина выстрелил из пневматического оружия в своего знакомого на востоке Москвы днем в четверг, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел на Салтыковской улице.

«На Салтыковской улице, 8 строение 2, произошел конфликт между ранее знакомыми гражданами, в ходе которого один из мужчин использовал пневматический пистолет», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате конфликта пострадавших нет. Устанавливаются причины произошедшего.