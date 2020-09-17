РИАМО - 17 сен. В рамках реализации программы реновации жилого фонда в Москве для переселения жильцов построили свыше 60 домов общей площадью около 800 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

На сегодняшний день одновременно ведется строительство и проектирование более 250 жилых объектов.

«Программа реновации жилого фонда вошла в активную фазу реализации. С момента старта программы в 2017 году уже построен 61 новый жилой дом общей площадью около 800 тысяч квадратных метров, что позволило запустить переселение. Сегодня одновременно проектируется и строится 254 дома общей площадью около 4 миллиона квадратных метров», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.​

Он отметил, что для реализации программы реновации в Москве на сегодняшний день подобраны 464 «стартовые» площадки общей мощностью более 7 миллионов квадратных метров жилья. Площадки расположены во всех административных округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.

«К настоящему времени идет либо уже закончено переселение жителей из 158 старых домов в 57 новостроек. В новые квартиры уже переехали более 20 тысяч человек», – подчеркнул Бочкарев.

В четверг мэр столицы Сергей Собянин осмотрел построенный по программе реновации новый дом в районе Северное Измайлово, в который переедут жители из 13 сносимых по реновации домов.

Программу реновации жилфонда в столице утвердили в августе 2017 года. В нее включены 5174 дома – около 350 тысяч квартир, в которых проживает порядка 1 миллиона человек.