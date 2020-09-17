РИАМО - 17 сен. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов занял второе место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России по итогам августа 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

«Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в августе стали Алексей Шапошников (Москва), Игорь Брынцалов (Московская область) и Константин Толкачев (Башкортостан)», — говорится в сообщении.

За последний летний месяц Брынцалов упоминался в СМИ в связи с рабочим визитом в Химки. Там он проверил, как обрабатываются обращения местных жителей на портале «Добродел». Кроме того, председатель регионального парламента прокомментировал проведение «Диктанта Победы» в Подмосковье.

Также Брынцалов прокомментировал информацию о том, что резервный фонд российского правительства выделит 4,9 миллиарда рублей на поддержку медицинских учреждений Подмосковья.

Брынцалов занимает пост спикера Мособлдумы с 2011 года.

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