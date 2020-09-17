РИАМО - 17 сен. В Москве из-за дождя, грозы, ветра и ремонтных работ на дорогах образовались заторы в восемь баллов из десяти, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Ремонтные работы: 68 километр МКАД, 1 километр МКАД, проспект Мира, 112, корпус 4, Волоколамское шоссе (пересечение с МКАД), ТТК — Рижская эстакада, Большой Каменный мост», - говорится в сообщении.

Также работы по благоустройству территории проводят в центре мегаполиса.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», очень сильные заторы сейчас на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, в центре города и на Бульварном кольце.

Кроме того, на выезде из столицы пробки зафиксированы на вылетных магистралях, особенно сильные заторы в районе МКАД.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о штормовых порывах ветра, грозе и ливне до конца дня.