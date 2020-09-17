РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска будут штрафовать тех, кто будет оставлять мусор на месте старой площадки на улице 43-й Армии и других неположенных местах, сообщается в группе «Муп Дез-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители! В связи с ликвидацией контейнерной площадки на улице 43-й Армии, 11 уведомляем, что новая площадка для сбора ТКО расположена между домами №№3 и 7 на улице 43-й Армии», - говорится в сообщении.

За выброс мусора в неположенном месте нарушителей будут штрафовать.