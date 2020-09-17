РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. В подмосковном Подольске 72 выпускника школ, оставшихся сиротами или без попечения родителей, поступили в средние и высшие профессиональные учреждения в 2020 году, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 72 сироты и те, кто остался без попечения родителей, поступили в средние и высшие профессиональные учреждения в 2020 году», - говорится в сообщении.

Всего 246 подольских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получают среднее или высшее профессиональное образование.

«Наши ребята из замещающих семей и детских домов показывают хорошие результаты на экзаменах. Многие из них становятся студентами колледжей и вузов, а после связывают свою жизнь с работой в подмосковных учреждениях», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.





