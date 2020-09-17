РИАМО - 17 сен. В Лыткарине завершен ремонт на пяти дорогах муниципального значения общей протяженностью более трех километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ремонт дорог проведен за счет софинансирования из бюджета Московской области. На ремонт улично-дорожной сети городского округа Лыткарино из Дорожного фонда области выделено порядка 15 миллионов рублей, из них около 14 миллионов рублей – объем софинансирования из регионального бюджета на ремонт муниципальной сети.

«Новое асфальтовое покрытие уложили на улице Сафонова от улицы Ухтомского до пересечения с Тураевским шоссе – рядом расположены Лыткаринский колледж, школа №3 и Детская музыкальная школа. Отремонтировали дорогу от улицы Парковой (стадиона «Полет») до очистных сооружений МП «Водоканал» – она была включена в программу по результатам голосования жителей на портале «Добродел», - говорится в сообщении.

Также были отремонтированы дорога от Лыткаринского шоссе к воротам аэродрома до границы городского округа Лыткарино, дорога от ворот аэродрома до нового Лыткаринского кладбища, подъездная дорога от улицы Колхозной к гаражно-строительному кооперативу «Олимп»: ГСК-39, ГСК-43, ГСК-48, ГСК-50 и ГПК-53.