РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 сен. В Мытищинской городской клинической больнице находятся на лечении от коронавирусной инфекции 420 человек, сообщил главный врач МГКБ Андрей Третьяков.

В окружной администрации в четверг состоялось заседание совета депутатов муниципалитета. В рамках мероприятия была заслушана информация о работе МГКБ в период пандемии, а также о ситуации c Covid-19 в горокруге.

«18 марта в больницу поступил первый пациент в тяжелом состоянии. На сегодняшний день мы продолжаем работать и в больнице находятся на лечении 420 человек. С марта до сегодняшнего дня было пролечено около 6 тысяч человек. Эти пациенты, которые лечились в стационаре, имели среднюю либо тяжелую форму заболевания, нуждались в лечении на больничной койке», - сказал Третьяков.

Он добавил, что также 2,5 тысячи пациентов болели в легкой форме. По словам Третьякова, они лечились на дому и их лечением занималась амбулаторная сеть с выездом врачей на дом и обеспечением бесплатными лекарствами, наблюдением, взятием мазков и доведением до полного выздоровления.