РИАМО - 17 сен. Суд привлек к ответственности собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в городском округе Серпухов, не оплатившего штраф в установленный срок, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

«Установлен факт зарастания земельного участка сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Признаков механической обработки почвы, сенокошения, выпаса скота и ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной, связанной с сельскохозяйственным производством, деятельности не установлено», - говорится в сообщении.

За это владельца привлекли к административной ответственности. Он должен был заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен. За неуплату в срок дело должника направили в суд.

В июле 2020 года мировой суд привлек виновника к административной ответственности, наложив на него штраф в двукратном размере. Теперь он должен заплатить 40 тысяч рублей.